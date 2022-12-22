Zefirka > Путешествия > Красивые природные и городские пейзажи от Хуана Пабло де Мигеля Хуан Пабло де Мигель (Juan Pablo de Miguel) — талантливый фотограф и авантюрист из Альмерии, который в настоящее время живет и работает в Мадриде, Испания.