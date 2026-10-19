Несколько улиц поселка Кореиз на южном берегу Крыма оказались затоплены после сильных дождей. Потоки воды настолько мощные, что спасателям приходится эвакуировать жителей по крышам соседних домов, поскольку выйти через двери и пройти по улицам невозможно.