Несколько улиц поселка Кореиз на южном берегу Крыма оказались затоплены после сильных дождей. Потоки воды настолько мощные, что спасателям приходится эвакуировать жителей по крышам соседних домов, поскольку выйти через двери и пройти по улицам невозможно.
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