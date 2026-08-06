DeepSeek Resumes $74BN Mega-Raise - Then Warns It's Jacking-Up Prices Chinese AI startup DeepSeek is looking to raise roughly 50 billion yuan at a valuation of 500 billion yuan (US$74 billion) - while the company warned developers a day later that it's raising prices.
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