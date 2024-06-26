Дженнифер Лопес переживает полосу неудач из-за проблем со здоровьем и личной жизнью

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес переживает сложный период в своей жизни. После слухов о возможном разводе с мужем Беном Аффлеком она отменила свой летний тур, объяснив это тем, что хотела провести время со своими близкими и улучшить отношения со своим партнером.