Дженнифер Лопес переживает полосу неудач из-за проблем со здоровьем и личной жизнью

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес переживает сложный период в своей жизни. После слухов о возможном разводе с мужем Беном Аффлеком она отменила свой летний тур, объяснив это тем, что хотела провести время со своими близкими и улучшить отношения со своим партнером.
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