О какой дате окончания войны говорил старец Зосим, предсказывая победу, и какими усилиями получится ее достигнуть Ольга БезродняяПророчества старца Зосимы продолжают волновать умы людей и вызывать интерес к историческим и духовным аспектам современности.
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