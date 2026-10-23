/ Фото: REGIONS/Дмитрий Зайчиков Православные отметят двойной праздник—день Евлампия и Евлампии и память Амвросия Автор текста: Елена Забелина 22 октября16:59 В субботу, 23 октября 2026 года, Русская Православная Церковь отмечает день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии, а также преподобного Амвросия Оптинского.