/ Фото: REGIONS/Дмитрий Зайчиков Православные отметят двойной праздник—день Евлампия и Евлампии и память Амвросия Автор текста: Елена Забелина 22 октября16:59 В субботу, 23 октября 2026 года, Русская Православная Церковь отмечает день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии, а также преподобного Амвросия Оптинского.
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