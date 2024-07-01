Китайская Geely разработала LFP-батареи, на которых электромобили смогут проехать 1 млн км

Пока перспективы появления твердотельных аккумуляторов слишком далеки, китайские производители пытаются усовершенствовать самые распространённые на рынке литийионные тяговые аккумуляторы на основе фосфата железа (LFP).
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