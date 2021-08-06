Невидимые женщины и скрытые резервы

Сказка для двоихПолитикаНевидимые женщины и скрытые резервы Все чаще наблюдаю в окружающем мире удивительные случаи избирательной слепоты. Из поля зрения мужчин пропадают женщины.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЯ свою Наталию узнаю по талии - как увижу талию, точно не Наталия. *** Как увидишь МЕРЗКИЙ ФЕМИЗДАНУТЫЙ ПОСТ, к бабке не ходи аффтарша НАША МРАЗЬ Морена.Александр ЗолотаревЗачем из за кружки молока содержать целую корову?Сергей ЛепеховОчередной высер е@анутой феминистки.Комментировать
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