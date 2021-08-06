Сказка для двоих

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Невидимые женщины и скрытые резервы

Невидимые женщины и скрытые резервы

Все чаще наблюдаю в окружающем мире удивительные случаи избирательной слепоты. Из поля зрения мужчин пропадают женщины.

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Wlad Wlad
Я свою Наталию узнаю по талии - как увижу талию, точно не Наталия. *** Как увидишь МЕРЗКИЙ ФЕМИЗДАНУТЫЙ ПОСТ, к бабке не ходи аффтарша НАША МРАЗЬ Морена.
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