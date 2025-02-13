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Наш уютный дом

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Доброе утро ☀️

Доброе утро ☀️

Хороший день начинается с хорошего завтрака. Предлагаем приготовить драники с форелью и яйцом пашот Это аппетитный и сытный завтрак, в котором нежная слабосоленая рыба идеально сочетается с картофельным драником и яйцом.

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