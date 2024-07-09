По праву рождения: в роддомах Краснодара теперь будут дарить подарки новорожденным

Основная задача инициативы — оказание помощи семьям с тремя и более детьми. Каждая мама, у которой появился на свет третий или последующий ребенок, будет получать специальный набор, содержащий одежду и предметы для ухода за малышом после выписки из роддома.
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