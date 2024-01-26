Нанятая за деньги очередь: Кто заплатил противникам Путина выстроившимся в длинную очередь к Надеждину

Да ну, какой-то Надеждин, попрыгунчик из стада в стадо, то ему то, а то ему это. Либераст гаденький такой, примитивно мыслящий. Заявил тут на смех народу, мол отстаньте от моей Арбениной, она видите ли с моей семьёй, да ещё с моей женой друуужит! Да кто ты такой и почему Арбенина должна тут у нас под носом вести пиндосовскую пропаганду. Вообщем кретин, несерьёзное лицо, преданности ни к чему нет. Так, вылез и прям так на полной серьёзе возобнил из себя что-то. Фуфука.

Оксана Дергач

Люди не знают, что за Надеждина педерасты призывают голосовать.... ЛГБТ Борис Надеждин может не успеть собрать подписи Друзья, все вы видели, какое количество людей выстраивается в очереди перед штабами Надеждина. Все эти люди, наши единомышленники, хотят, чтобы в бюллетене появился другой кандидат. Кандидат, который изменил бы существующий разрушительный для России курс, кандидат, который мог бы представлять нас всех. Но на сбор такого огромного количества подписей законодательство отводит очень мало времени: всего три недели. Сбор подписей в штабах Бориса Надеждина проходит до 25 января (включительно)! Если вы хотите приблизить другое будущее, приходите в штаб Надеждина в вашем городе. Используйте бота, чтобы узнать ближайшую точку сбора: @nadezhdin2024_bot Особенно ждут тех, кто прописан в регионах! Давайте вместе поддержим единственного независимого кандидата в президенты России, который может попасть в бюллетень. https://t.me/yan_dvorkin/691 Смотрите сами, что за твари за него агитируют!