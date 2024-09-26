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Глава МО Британии Хили отказался отвечать на вопрос об ударах ВСУ по РФ

Глава МО Британии Хили отказался отвечать на вопрос об ударах ВСУ по РФ

Глава британского Минобороны Джон Хили не стал отвечать на вопрос о готовности Лондона разрешить киевскому режиму наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ без поддержки этого решения со стороны Соединенных Штатов.

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