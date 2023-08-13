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ЧЕ-2023. Девушки (U16). Франция против Венгрии, Чехия сыграет с Латвией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире пройдут последние матчи группового этапа чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

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