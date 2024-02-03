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В США назвали решение Байдена по запрету экспорта СПГ помощью Путину

В США назвали решение Байдена по запрету экспорта СПГ помощью Путину

Global look press/ZUMAPRESS.com/Danil Shamkin Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал решение американского лидера Джо Байдена о запрете на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж помощью президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Fox News.

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