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Экономист Балынин рассказал россиянам о трех главных ошибках при планировании пенсии

Стало известно, какие ошибки приводят к потере пенсии. Об этом рассказал экономист. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выделил три распространенные ошибки россиян при планировании пенсии.

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