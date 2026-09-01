Зеленский раскритиковал ушедшую на каникулы Европу на фоне ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и другие союзники Киева ушли «на каникулы» на фоне массированных ударов ВС РФ по территории республики.
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