Священник потратил 40 000 долларов из церковных средств для игры в Candy Crush и Mario K...

Священник потратил 40 000 долларов из церковных средств для игры в Candy Crush и Mario KartMario Kart Tour и Candy Crush созданы для того, чтобы вызывать привыкание, давая вам кусочки игрового процесса и подталкивая вас к получению премиальной валюты для продолжения веселья, будь то жизни, персонажи или внутриигровые предметы.