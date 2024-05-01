Священник потратил 40 000 долларов из церковных средств для игры в Candy Crush и Mario K...

Священник потратил 40 000 долларов из церковных средств для игры в Candy Crush и Mario KartMario Kart Tour и Candy Crush созданы для того, чтобы вызывать привыкание, давая вам кусочки игрового процесса и подталкивая вас к получению премиальной валюты для продолжения веселья, будь то жизни, персонажи или внутриигровые предметы.
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