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Аргументы и Факты

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Китаянка подала в суд на клинику из-за того, что забеременела девочкой

Китаянка подала в суд на клинику из-за того, что забеременела девочкой

Жительница китайской провинции Хэнань потребовала суд обязать клинику традиционной китайской медицины выплатить ей 120 тысяч юаней и компенсировать моральный ущерб после того, как лечение не помогло ей родить мальчика, пишет Sohu.

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