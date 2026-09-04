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American Eagle и Ламин Ямаль представили первую капсульную коллекцию одежды

American Eagle и Ламин Ямаль представили первую капсульную коллекцию одежды

Испанский футболист и победитель Чемпионата мира по футболу-2026 Ламин Ямаль запустил собственную коллекцию одежды совместно с American Eagle.

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