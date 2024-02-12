Понедельник, спасающий от депрессии

Никаких космических приключений, путешествий в дальние цивилизации, где надлежит зарекомендовать себя, проявив, богом; всё развернётся в пределах провинции: глухой, уютной, где частные домишки логичны, как избушка на курногах, а дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии