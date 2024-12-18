NYT: в ЦРУ отметили нулевой эффект от убийства Кириллова для ВСУ и переговоров

Западные чиновники и аналитики заявили, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ на поле боя и может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины.
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