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В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

Дискуссия по расширению времени торгов на бирже продолжается, Банк России оценивает риски для инвесторов и возможность их нивелирования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, которого цитирует «Интерфакс».

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