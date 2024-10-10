В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

Дискуссия по расширению времени торгов на бирже продолжается, Банк России оценивает риски для инвесторов и возможность их нивелирования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, которого цитирует «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии