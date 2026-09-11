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Царьград

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«Вернется в свои границы»: Стефанчук сделал дерзкое заявление относительно Украины

«Вернется в свои границы»: Стефанчук сделал дерзкое заявление относительно Украины

Спикер Рады Стефанчук уверен, что Украина вернется к своим прежним границам.Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пообещал, что Украина «обязательно вернётся» к международно признанным границам.

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