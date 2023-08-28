Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

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Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. «Олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, Анвар Ибрагимов внес огромный вклад в сохранение традиций, развитие и приумножение побед отечественного фехтования.