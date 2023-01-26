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Джоэл Эмбиид – о первом матче против Симмонса: «Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников в каждой игре»

Джоэл Эмбиид – о первом матче против Симмонса: «Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников в каждой игре»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями от первого матча против бывшего одноклубника Бена Симмонса, который теперь представляет «Нетс».

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