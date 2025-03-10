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Профессиональная переподготовка: новые возможности для ветеранов СВО и льготников

Профессиональная переподготовка: новые возможности для ветеранов СВО и льготников

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске программы бесплатной профессиональной переподготовки для ветеранов СВО, граждан предпенсионного возраста и других льготников.

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