Луганский казачий кадетский корпус отпраздновал десятилетний юбилей

ЛУГАНСК, 17 октября, ФедералПресс. В Республиканском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова в Луганске состоялось торжественное мероприятие, посвященное десятой годовщине со дня его основания.
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