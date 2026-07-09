Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы

Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, которое он назвал «довольно крутым решением», на самом деле может оказаться лишь красивым политическим жестом, не имеющим особой ценности.
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