Собянин: В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что в честь Дня города с 9 по 10 сентября московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно.