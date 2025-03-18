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Царьград

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"Словесный салат. Мозговой компот. Исторический компост". Зеленскому указали его место за столом переговоров

"Словесный салат. Мозговой компот. Исторический компост". Зеленскому указали его место за столом переговоров

Зеленскому, который отказался считать киевский режим "меню" за столом переговоров, указали на его истинное место.

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