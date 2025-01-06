Фетисов: «Заявление Тардифа очень странное. Если хочешь видеть Россию, так допускай»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа по вопросу допуска сборной России на международные соревнования.
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