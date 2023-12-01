Игорь Бускин: В поддержке семьей участников СВО незначительных вопросов не бывает

Горожанам помогут оформить все нужные документы на месте В Едином центре поддержки семей участников СВО в Береговом проезде жители Москвы смогут получить необходимую помощь, от материальной до психологической.
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