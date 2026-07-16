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«Альтернативу для Германии» обвинили в возможной отмене Рождества

«Альтернативу для Германии» обвинили в возможной отмене Рождества

Обладая значимой долей власти ультраправая партия «Альтернатива для Германии» может отменить христианские праздники, такие как Рождество, заявил министр культуры ФРГ Вольфрам Ваймер 16 июля в интервью журналу Stern.

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