«Альтернативу для Германии» обвинили в возможной отмене Рождества

Обладая значимой долей власти ультраправая партия «Альтернатива для Германии» может отменить христианские праздники, такие как Рождество, заявил министр культуры ФРГ Вольфрам Ваймер 16 июля в интервью журналу Stern.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии