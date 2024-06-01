Суд на месяц закрыл предприятия еще четырех поставщиков «Жизньмарта»

Деятельность еще четырех поставщиков «Жизньмарта» приостановлена на 30 суток. Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, суды вынесли решения в отношении предприятий: ИП Курмачев М.
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