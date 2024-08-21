Шеремет: РФ ответит зеркально в случае поставок Украине дальнобойных ракет

Если США примут решение о передаче Украине дальнобойных ракет, Россия ответит зеркально. Об этом заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
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