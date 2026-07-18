24 миллиона на одну улицу: в Днепре объявили тендер на капитальный ремонт улицы Юрия Кондратюка

В Днепре собираются капитально отремонтировать улицу Юрия Кондратюка. Департамент капитального строительства Днепровского городского совета объявил тендер на выполнение работ с ожидаемой стоимостью 24,27 млн гривен без НДС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии