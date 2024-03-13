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«Хезболла» заявила об атаке на 13 израильских позиций

«Хезболла» заявила об атаке на 13 израильских позиций

Действующая на территории Ливана организация «Хезболлах» поделилась сведениями о том, что боевые отряды в прошедший суточный период провели атаку, целью которой оказались 13 объектов Вооружённых сил Израиля.

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