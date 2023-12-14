В Японии из-за финансового скандалы в отставку ушли главы двух министерств

Главы двух японских министерств вынуждены были подать в отставку из-за разразившегося в правящей Либерально-демократической партии скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.
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