Он не захотел делиться данными с иностранной прессой.Последний президент Украины, полномочия которого истекли в мае, во время встречи с американским лидером Джо Байденом в Париже сообщил, что владеет "некоторыми подробностями с поля боя", которые он хотел бы донести лично до президента.