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Зеленский по секрету рассказал Байдену тайные подробности боевых действий

Зеленский по секрету рассказал Байдену тайные подробности боевых действий

Он не захотел делиться данными с иностранной прессой.Последний президент Украины, полномочия которого истекли в мае, во время встречи с американским лидером Джо Байденом в Париже сообщил, что владеет "некоторыми подробностями с поля боя", которые он хотел бы донести лично до президента.

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