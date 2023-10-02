«Инвестиции» сенатора Грэма: Запад решил играть против России, раскрыв карты

Контрнаступление украинской армии плавно переходит в новую фазу. Через более чем три с половиной месяца стало очевидно, что поставленных перед началом «контрнаступа» целей армии Украины достичь не удаётся.
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