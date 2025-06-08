Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    В Москве расценивают эту поддержку как прямое участие западных государств в военном противостоянии. И это не оспоримо...Украина получит р...
  • Геннадий Бережнов
    Купание в состоянии опьянения", курение в подъездах и квартирах, а животные и в магазинах гуляют, как и многое другое...Запрет на купание...
  • Eduard
    Свою сучку призывай!Писториус призвал...

Украина получит рекордный объем военной помощи от Запада

Украина получит рекордный объем военной помощи от Запада

По итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины в формате "Рамштайн" глава украинского военного ведомства Рустем Умеров сообщил о беспрецедентных объемах военной помощи, запланированных на 2025 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
В Москве расценивают эту поддержку как прямое участие западных государств в военном противостоянии. И это не оспоримо, но что кроме слов за эти 3 года было предпринято? НИЧЕГО. Если Польша или Германия посылает своих военных на ЛБС, поставляет вооружение и осуществляет процесс наведения ракет и БПЛА, то что ещё нужно для ответа на эту агрессию? Наша нерешительность даёт надежду Западу на возможную победу. Всё можно было остановить уничтожением главного фашиста и ударами по местам изготовления оружия на Западе!
Ответить
14 час.
наверх