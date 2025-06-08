По итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины в формате "Рамштайн" глава украинского военного ведомства Рустем Умеров сообщил о беспрецедентных объемах военной помощи, запланированных на 2025 год.
Украина получит рекордный объем военной помощи от Запада
Комментарии
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Геннадий Бережнов
В Москве расценивают эту поддержку как прямое участие западных государств в военном противостоянии. И это не оспоримо, но что кроме слов за эти 3 года было предпринято? НИЧЕГО. Если Польша или Германия посылает своих военных на ЛБС, поставляет вооружение и осуществляет процесс наведения ракет и БПЛА, то что ещё нужно для ответа на эту агрессию? Наша нерешительность даёт надежду Западу на возможную победу. Всё можно было остановить уничтожением главного фашиста и ударами по местам изготовления оружия на Западе!
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