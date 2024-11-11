Американский профессор призвал Украину не становиться новым Афганистаном Европы

Конфликт на Украине должен закончиться, а Киеве должны понять, что страна не сможет «выиграть эту войну», заявил в интервью «Известиям» американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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