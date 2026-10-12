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19-летняя челябинка, ранившая ножом парня в ходе пьяной ссоры, получила три года колонии

19-летняя челябинка, ранившая ножом парня в ходе пьяной ссоры, получила три года колонии

В Челябинске вынесен приговор девушке, которая ранила ножом парня. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, инцидент произошел 2 июня 2026 года.

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