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Маска, взгляд и плёнка: как психиатр из Перми пытался сфотографировать галлюцинации

Маска, взгляд и плёнка: как психиатр из Перми пытался сфотографировать галлюцинации

Есть истории, которые начинаются как частный случай, а затем незаметно превращаются в большой сюжет о границах науки, вере и человеческом восприятии.

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