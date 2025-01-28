Призывным комиссиям хотят дать возможность пересмотра своих решений. В частности, по вопросу отстрочки от службы в армии.
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Призывным комиссиям хотят дать возможность пересмотра своих решений. В частности, по вопросу отстрочки от службы в армии.