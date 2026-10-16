“Mayor Daniel Lurie is asking a lot of San Francisco voters in next month’s election as he starts to test the limits of his political popularity,” the San Francisco Chronicle reports.
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