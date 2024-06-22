Ответ SamuelVimess в «Возвращение Lada Largus»

﻿﻿Это реальный пример эксплуатации автомобиля, которому более 30 лет Фотографии взяты из Интернета, поэтому показывать их не буду Прошлым летом я купил Mitsubishi RVR 1993 года выпуска с дизельной автоматической коробкой передач.