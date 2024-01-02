Чемпион Ф2 Пуршер: Алонсо составил бы конкуренцию Ферстаппену в Red Bull

Чемпион Ф2 Пуршер: Алонсо составил бы конкуренцию Ферстаппену в Red BullAston MartinЧемпион молодежной серии Формула 2 Тео Пуршер с восторгом отозвался о Фернандо Алонсо и выразил уверенность в том, что 42-летний испанец дал бы бой Максу Ферстаппену, окажись он в Red Bull Racing на месте Серхио Переса.