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Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.

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Комментарии
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Леонид Руси
Грузины под знаком Стрельца... это чёрный офицер на шахматной доске. Абхазы... Лев... это чёрная королева, ферзь... Россия... Водолей... белая королева... Что и говорить... и Стрелец и Лев... юпитерианцы... гордые и высокомерные. Иллюзии их тоже колоссального размера... А у Льва ещё и Солнце... Значит мнят себя богами. И при этом совершенно не склонны что-то менять в своём мировоззрении... Точно сказано... консерваторы...
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10 час.
Nikolay Zakharov
Абхазы быстро поменяют своё мировоззрение,если Россия не будет их содержать, это в основном торгаши,поэтому взаимовыгодная торговля и никаких бюджетов на содержание их инфраструктуры. Пусть учатся управлять своей экономикой сами.
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6 час.
М
Мария
Купленная дружба народов чревата предательством. Это истина на все времена. Страх или материальная заинтересованность - вот что только  работает. Всё остальное болтовня! &quot;Дружба&quot;....рассмешили. Детский сад, штаны на лямках!.....
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4 час.

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