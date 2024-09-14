Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

Леонид Руси

Грузины под знаком Стрельца... это чёрный офицер на шахматной доске. Абхазы... Лев... это чёрная королева, ферзь... Россия... Водолей... белая королева... Что и говорить... и Стрелец и Лев... юпитерианцы... гордые и высокомерные. Иллюзии их тоже колоссального размера... А у Льва ещё и Солнце... Значит мнят себя богами. И при этом совершенно не склонны что-то менять в своём мировоззрении... Точно сказано... консерваторы...