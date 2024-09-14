КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.
Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена
Комментарии
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Леонид Руси
Грузины под знаком Стрельца... это чёрный офицер на шахматной доске. Абхазы... Лев... это чёрная королева, ферзь... Россия... Водолей... белая королева... Что и говорить... и Стрелец и Лев... юпитерианцы... гордые и высокомерные. Иллюзии их тоже колоссального размера... А у Льва ещё и Солнце... Значит мнят себя богами. И при этом совершенно не склонны что-то менять в своём мировоззрении... Точно сказано... консерваторы...
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10 час.
Nikolay Zakharov
Абхазы быстро поменяют своё мировоззрение,если Россия не будет их содержать, это в основном торгаши,поэтому взаимовыгодная торговля и никаких бюджетов на содержание их инфраструктуры. Пусть учатся управлять своей экономикой сами.
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6 час.
М
Мария
Купленная дружба народов чревата предательством. Это истина на все времена. Страх или материальная заинтересованность - вот что только работает. Всё остальное болтовня! "Дружба"....рассмешили. Детский сад, штаны на лямках!.....
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4 час.
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