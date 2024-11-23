Свободный выгул обернулся для собак гибелью в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе полиция проводит проверку по факту загадочной гибели двух собак. Жительница рабочего поселка Железнодорожный сообщила, что ее питомцы, Малыш и недавно ощенившаяся Берта, пропали 15 ноября и были найдены мертвыми возле дома спустя пять дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии