Свободный выгул обернулся для собак гибелью в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе полиция проводит проверку по факту загадочной гибели двух собак. Жительница рабочего поселка Железнодорожный сообщила, что ее питомцы, Малыш и недавно ощенившаяся Берта, пропали 15 ноября и были найдены мертвыми возле дома спустя пять дней.